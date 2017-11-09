В ЛНР из-за обстрела со стороны силовиков пострадал один человек

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (99)

ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал из-за обстрела украинскими силовиками села Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики 11 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) населенного пункта Пришиб в 16.50 (совпадает с мск) 8 ноября получили повреждения домостроения по пяти адресам. Также получил минно-взрывную травму один мирный житель", — сообщили в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрел велся из минометов калибра 120 миллиметров, БМП и зенитных установок ЗУ 23-2.