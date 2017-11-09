Страны НАТО выступили за дополнительную помощь в укреплении армии Ирака

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Страны НАТО выступили за дополнительную помощь в обучении и укреплении обороноспособности иракских вооруженных сил, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Многие союзники на встрече вчера выступили за дополнительные усилия по обучению и укреплению обороноспособности Ирака", — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что "помощь Ираку основана на запросе иракских властей".

С начала 2017 года натовские инструкторы занимаются обучением иракских силовиков на территории Ирака.