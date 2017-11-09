Белорусский министр прокомментировала новый декрет"о тунеядцах"

МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Обновленная версия так называемого декрета о налоге с "тунеядцев" будет направлена, в первую очередь, на вывод из тени нелегально занятых белорусов, сообщила в четверг министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич.

В апреле 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По данным на конец февраля 2017 года, налоговые органы направили гражданам, не работавшим в 2015 году, около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. После этого в Белоруссии прошли акции недовольных декретом, названные "маршами нетунеядцев". Власти решили временно приостановить взимание сбора и усовершенствовать документ.

"Обновленная версия декрета направлена, прежде всего, на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать", — сказала Костевич журналистам.

По ее словам, проект документа направлен на "выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью". "Чтобы вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь, мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются государством", — сказала министр.

В то же время она не уточнила, как будет действовать этот механизм. "Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться", — отметила Костевич.

Министр пояснила, что обновленная версия декрета находится на рассмотрении в администрации президента Белоруссии.

В июле этого года министерство по налогам и сборам сообщило, что жители Белоруссии, ранее уплатившие налог с "тунеядцев" за 2015 или 2016 годы, могут рассчитывать на его возврат, если в 2017 году устроились на работу и платили налоги, достигли пенсионного возраста или были признаны недееспособными.