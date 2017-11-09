В США беспилотный пассажирский шаттл попал в ДТП в первый день работы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пассажирский шаттл на автоматическом управлении в первый день работы столкнулся с фургоном в Лас-Вегасе, сообщает газета Las Vegas Review-Journal.

Инцидент произошел 8 ноября, виновником происшествия стал водитель фургона для доставки. В результате ДТП никто не пострадал.

Как выяснила полиция, шаттл остановился, когда его система определила, что грузовик сдает назад. Грузовик же продолжил движение, пока не столкнулся с шаттлом.

Беспилотный шаттл должен возить пассажиров по известной улице Фримонт-стрит. Он вмещает до 11 человек, реагирует на сигналы светофора, а также способен "делить дорогу с другими транспортными средствами и останавливаться перед пешеходами".

После происшествия шаттл пройдет полную диагностику, а затем продолжит работу, отмечает издание.