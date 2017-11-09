Экс-депутаты парламента Каталонии дают показания в испанском суде

МАДРИД, 9 ноя – РИА Новости. Председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и остальные пять членов президиума распущенного парламента автономного сообщества дают в четверг показания в Верховном суде Испании, расположенном в Мадриде, в связи с так называемым провозглашением независимости Каталонии 27 октября.

Первое судебное заседание состоялось неделю назад, однако по просьбе адвокатов оно было отложено.

"В отношении них прокуратура предъявила иск в связи с процессом, направленным на отделение этого автономного сообщества", — поясняется в сообщении Верховного суда.

Помимо Форкадель иск предъявлен Луису Короминасу, Луису Гино, Анне Симо, Рамону Барруфету (члены коалиции "Вместе за "да"), а также представителю коалиции "Да, это возможно" (входит Podemos) Жоану Жосепу Нуэте. Именно президиум парламента принял решение о передаче на голосование депутатов резолюции о провозглашении независимости Каталонии. Прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

Перед зданием ВС собрались десятки человек, в том числе представители различных политических сил – Em Comu Podem (каталонское отделение Podemos), "Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" — решившие поддержать политиков. Митингующие выкрикивают лозунги с требованием освобождения "политзаключенных". Другая группа лиц, поддерживающая территориальную целостность Испании, выкрикивает "Да здравствует Испания!", "Не обманывайте, Каталония – это Испания" и "Пучдемона (бывший глава каталонского правительства – ред.) – в тюрьму!". Перед зданием суда усилены меры безопасности.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.