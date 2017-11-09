Порошенко уверен, что украинский язык скоро займет "должное место" на ТВ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, что ожидает от Верховной рады принятия закона, который гарантирует "обязательное присутствие" украинского языка в сфере услуг.

"Жду от Верховной рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского (языка — ред.) в сфере услуг. При этом мы уважаем права граждан, которые говорят на других языках", — написал президент в День украинской письменности и языка в своем аккаунте в Twitter

По его словам, власти шаг за шагом укрепляют государственный статус украинского языка. Президент заявил, что украинский язык звучит на радио и вскоре "займет должное место" на телевидении. "Более 90% детей уже учатся на украинском", — сказал Порошенко.

В октябре киевский городской совет принял решение, согласно которому приоритетным языком в обслуживании клиентов в городе будет считаться украинский, однако данное решение носит рекомендательный характер.

С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

Тринадцатого октября на Украине вступил в силу закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении. Власти страны надеются, что это позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. В Госдуме РФ назвали это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины.