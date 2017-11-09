Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии пострадавшей в Таиланде россиянки

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Состояние российской туристки, впавшей в кому в Таиланде, очень серьезное, заявил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

Седьмого ноября омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой взять под личный контроль дело российской туристки Марины Логиновой, находящейся в коме в Таиланде. Девушка упала с велосипеда и получила серьезные повреждения.

"Алексей, супруг… Сейчас информация от него такая, что состояние у нее очень серьезное: она находится в больнице, ей проведены две операции по трепанации черепа", — сообщил Соловьев журналистам.

Он уточнил, что, по словам мужа пострадавшей, врачи запрещают транспортировать женщину в ближайшие две недели, так как это несет прямую угрозу ее жизни.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.