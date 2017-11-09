Немецкий альпинист выжил, проведя пять дней в расселине скалы в Австрии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Альпинист из Германии выжил после того, как провел пять дней в расселине скалы глубиной 30 метров в Австрии, сообщает таблоид Bild.

Как пишет таблоид, 45-летний житель Германии отправил сообщение своему сыну, сказав, что намерен пойти в поход. Однако спустя три дня после запланированного отправления в дорогу мужчина не вышел на связь.

Полиция Германии объявила о розыске пропавшего без вести мужчины. Также стражи порядка проинформировали о случившемся коллег в Австрии. Через некоторое время на парковке близ озера Гозау была обнаружена занесенная снегом машина.

В ночь на четверг пропавшему мужчине удалось связаться со спасателями. Он сообщил, что четыре дня назад упал в расселину глубиной около 30 метров. В четверг утром мужчину спасли, он был доставлен в больницу.