Пушков предложил обсудить ограничение аккредитации для украинских СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В ответ на "постоянное" нарушение прав российских журналистов на Украине Россия должна принять меры, связанные, возможно, с ограничением возможности аккредитации для украинских СМИ, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли 7 ноября с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет. По словам Виноградова, его в 6.00 (7.00 мск) высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверке документов.

"Мы должны на такие случаи реагировать. От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, например, требование непредвзятой, объективной информации?" — заявил Пушков на заседании комиссии в четверг.

По его словам, речь не идет о введении цензуры.

"Но мы имеем право на защиту себя и своих граждан", — сказал сенатор.