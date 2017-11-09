Сейм Латвии рассмотрит петицию о сохранении двуязычного образования

РИГА, 9 ноя – РИА Новости. Петиция о сохранении билингвального образования в средних школах национальных меньшинств в Латвии, размещенная в интернете, менее чем за две недели набрала 10 тысяч подписей и будет направлена в Сейм, сообщает Sputnik Латвия.

Автор петиции — независимый журналист, блогер Денис Бартецкий. Информационное агентство ЛЕТА назвало его "прорусским активистом".

По его мнению, если планы главы министерства образования Карлиса Шадурскиса воплотятся в жизнь, это причинит непоправимый вред образованию.

"У министерства образования и конкретно у Карлиса Шадурскиса нет до сих пор четкого плана этой реформы, который бы был озвучен общественности, нет человеческих ресурсов. Даже латвийский глава государства Раймондс Вейонис признает, что, если ввести реформу немедленно, могут возникнуть проблемы с подготовленностью учителей", — считает журналист.

В свою очередь, организатор митинга против полного перевода билингвальных школ на латышский язык Дэги Караев в шутку пообещал "кофе и булочку" 10-тысячному подписанту.

Также Караев призвал подписываться под всеми тремя петициями, существующими в настоящее время: петицией Бартецкого, петицией "Сохраним русский язык в образовании Латвии" на сайте Change.org, и петицией Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, созданной на сайте Manabalss.lv.

В начале октября правящая коалиция Латвии поддержала концепцию реформы образования, предполагающей постепенный перевод обучения на латышский язык. С 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах должны будут преподаваться только на латышском языке, при этом в школах нацменьшинств сохранится возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Согласно данным статистики, на момент распада СССР в Латвии работало 986 школ, из них 585 латышских, 219 русских, 178 двухпоточных латышско-русских и четыре школы других национальных меньшинств. Сейчас в республике действуют 94 русские школы.

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