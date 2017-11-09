В ДНР сообщили о ранении двух человек при обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (98)

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что за сутки силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов республики.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили двое военнослужащих ДНР", — сказал Басурин.

При этом, как сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района, накануне в результате обстрела села Саханка на юге ДНР со стороны силовиков получили повреждения шесть домов. "Пострадавших среди жителей нет", — сказали в администрации.