Жертвами наводнения в Таиланде за последнее время стали не менее 20 человек

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Жертвами наводнения в Таиланде за последние несколько недель стали не менее 20 человек, сообщает в четверг издание Khaosod.
По данным издания, по меньшей мере, две южные провинции – Прачуапкхирикхан (на западном побережье Сиамского залива) и Сонгкхла – были вновь затоплены в среду из-за сильных дождей. Затопленным остается регион Исан на северо-востоке Таиланда. По состоянию на вторник около 900 тысяч людей направили запрос на получение компенсации от ущерба, причиненного стихией.
Однако, по словам властей, ситуация улучшается. "Мы работаем с местными провинциями – строим временные укрытия и поставляем помощь – чтобы помочь пострадавшим настолько быстро, насколько это возможно", — приводит издание слова директора департамента по предотвращению и преодолению природных катастроф министерства внутренних дел Таиланда Чаяпола Титисака (Chaiyapol Thitisak).