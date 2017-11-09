Жертвами наводнения в Таиланде за последнее время стали не менее 20 человек

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Жертвами наводнения в Таиланде за последние несколько недель стали не менее 20 человек, сообщает в четверг издание Khaosod.

Сезонное наводнение в Таиланде в октябре охватило обширные территории в 22 из 77 провинций страны, более 120 тысяч семей пострадали от затопления домов и сельскохозяйственных земель. Власти Таиланда в течение октября неоднократно опровергали вероятность повторения катастрофического наводнения 2011 года, затопившего на месяц до трети территории таиландской столицы Бангкока, включая один международный аэропорт и пригородную промышленную зону, в которой расположены индустриальные парки. Однако некоторые эксперты предсказывали новое наводнение в Бангкоке, которое может начаться в середине или ближе к концу ноября.

По данным издания, по меньшей мере, две южные провинции – Прачуапкхирикхан (на западном побережье Сиамского залива) и Сонгкхла – были вновь затоплены в среду из-за сильных дождей. Затопленным остается регион Исан на северо-востоке Таиланда. По состоянию на вторник около 900 тысяч людей направили запрос на получение компенсации от ущерба, причиненного стихией.

Однако, по словам властей, ситуация улучшается. "Мы работаем с местными провинциями – строим временные укрытия и поставляем помощь – чтобы помочь пострадавшим настолько быстро, насколько это возможно", — приводит издание слова директора департамента по предотвращению и преодолению природных катастроф министерства внутренних дел Таиланда Чаяпола Титисака (Chaiyapol Thitisak).