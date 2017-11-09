В ДНР опровергли заявление об обстреле Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня опровергли заявление Киева об обстреле Донецкой фильтровальной станции с позиций ополчения в районе Ясиноватской транспортной развязки.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции 3 ноября, в результате было повреждено одно из зданий. Киевская сторона в СЦКК заявила, что обстрел велся с позиций ополчения в районе Ясиноватой.

"Версия украинской стороны не выдерживает элементарной критики. По их мнению, огонь велся якобы с южного направления в северном. Однако входные отверстия осколков от разрыва гранат находятся четко в западном направлении, что видно на опубликованной украинской стороной в СЦКК фотографии", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в указанном направлении находится лесополоса, где располагаются позиции украинских силовиков. "Соответственно в случае применения АГС-17 обстрел мог вестись как на предельной дальности с позиций ВСУ на юго-восточной окраине населенного пункта Авдеевка, так и непосредственно из лесополосы", — заявили в представительстве ДНР.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.