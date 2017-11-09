Захарова посоветовала Порошенко перечитать стихотворение Лермонтова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко в связи с принятием закона, запрещающего гастроли артистов из РФ следует еще раз перечитать недавно процитированное им стихотворение поэта Михаила Лермонтова, заявила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"На днях он (Порошенко – ред.) подписал закон о гастрольной деятельности, в соответствии с которым российским деятелям культуры, можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ", — заявила Захарова.

"Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых "голубых мундиров", с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение — полезно", — отметила представитель МИД РФ.

Порошенко в июне текущего года поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, процитировав строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Во вторник закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.