Симоньян о "видеоконтенте России" в США: а потом запретят слово "Россия"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала проект оборонного бюджета США на 2018 год, согласно которому предлагается запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети "российский государственный видеоконтент".
"А следующим этапом будет запрещение слова "Россия" в обиходе. Будут в эфирах говорить "та страна", например", — написала в своём Twitter Симоньян.
А следующим этапом будет запрещение слова "Россия" в обиходе. Будут в эфирах говорить "та страна", например. https://t.co/yEeyZk71AS— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 ноября 2017 г.
Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.