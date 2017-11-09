Симоньян о "видеоконтенте России" в США: а потом запретят слово "Россия"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала проект оборонного бюджета США на 2018 год, согласно которому предлагается запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети "российский государственный видеоконтент".

"А следующим этапом будет запрещение слова "Россия" в обиходе. Будут в эфирах говорить "та страна", например", — написала в своём Twitter Симоньян.

А следующим этапом будет запрещение слова "Россия" в обиходе. Будут в эфирах говорить "та страна", например. https://t.co/yEeyZk71AS — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 ноября 2017 г.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли о возможности введения зеркальных мер в отношении американских СМИ.