Одному из протестующих в администрации Киева сломали ногу, сообщили СМИ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Врачи скорой помощи прибыли в Киевскую городскую государственную администрацию, где во время потасовки протестующих с охраной одному из активистов сломали ногу, следует из онлайн-трансляции телеканала Newsone.
"Одному из наших жителей (которые пришли с протестом — ред.) охрана сломала ногу", — сообщил один из активистов в эфире телеканала.
Между тем, в настоящее время митингующие начали покидать здание — один из организаторов протеста заявил, что их требования частично удовлетворены. В частности, утверждена проектная документация.