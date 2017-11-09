Одному из протестующих в администрации Киева сломали ногу, сообщили СМИ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Врачи скорой помощи прибыли в Киевскую городскую государственную администрацию, где во время потасовки протестующих с охраной одному из активистов сломали ногу, следует из онлайн-трансляции телеканала Newsone.

Ранее в здание администрации Киева ворвалось около 100 протестующих с требованием возобновить замороженное строительство жилья. Во время прорыва в здание произошла потасовка между протестующими и силовиками, которые его охраняли.

"Одному из наших жителей (которые пришли с протестом — ред.) охрана сломала ногу", — сообщил один из активистов в эфире телеканала.

После прорыва в здание, где проходит заседание Киевсовета, активисты заявили, что не уйдут, пока депутаты не рассмотрят их требование о возобновлении замороженной стройки жилья в столице Украины.

Между тем, в настоящее время митингующие начали покидать здание — один из организаторов протеста заявил, что их требования частично удовлетворены. В частности, утверждена проектная документация.