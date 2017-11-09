Швейцарский шпион приговорен в ФРГ к условному сроку

БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Гражданин Швейцарии Даниэль М. приговорен в высшем земельном суде немецкого города Франкфурт-на-Майне к одному году и 10 месяцам заключения условно за шпионаж; с него также взыскали 25 тысяч евро, сообщил в четверг телеканал N24.

По информации генпрокуратуры ФРГ, Даниэль М. с июля 2011 года по февраль 2015 года по заданию разведки Швейцарии вел наблюдение за финансовым ведомством земли Северный Рейн-Вестфалия и его сотрудниками. Речь шла конкретно об особенностях работы налоговой и аудиторской службы. В этой связи Даниэль М. собрал и передал разведке личные данные трех сотрудников земельного ведомства, которые приобрели диск с данными налоговых уклонистов, скрывающих свои доходы в Швейцарии. Его вознаграждение составило 13 тысяч евро, 10 из которых он передал своему партнеру в федеральной земле Гессен.

Кроме того, осужденный имел источник в финансовом ведомстве Северного Рейна-Вестфалии, который за вознаграждение передавал ему внутреннюю информацию. Речь идет о переданных 90 тысячах евро, однако часть этих средств были присвоены Даниэлем М. и его подельником из Гессена.

Также Даниэль М. получал в течение нескольких месяцев вознаграждение от разведки Швейцарии в размере трех тысяч евро. С 28 апреля он находился в предварительном заключении в ФРГ. Свою вину мужчина признал.