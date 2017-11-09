Администрация Трампа зашла в тупик в корейском вопросе, считает эксперт

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа зашла в тупик в решении корейского вопроса, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады эксперт клуба "Валдай", профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

"Очевидно, что в настоящее время администрация Трампа зашла в тупик в корейском вопросе", — заявил РИА Новости эксперт, отметив, что воинственные заявления и даже демонстрация силы США не могут продолжаться бесконечно.

А что дальше?

"Рано или поздно встанет вопрос — а что дальше?" – отметил эксперт. Батюк считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на уступки под американским давлением не пойдет, "ему просто некуда отступать".

Трампу придется перейти к широкомасштабному военному и, возможно, даже ядерному конфликту на Корейском полуострове или же отступать самому, считает эксперт.

"Хотя в своем выступлении в южнокорейском парламенте 8 ноября Трамп вновь прибег к воинственным заявлениям, глава Белого дома был вынужден сказать, что Вашингтон выступает за мирное разрешение кризиса на Корейском полуострове", — отметил Батюк.

Воинственность Трампа не поддерживают

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, победивший на президентских выборах несколько месяцев назад, является твердым сторонником диалога между Сеулом и Пхеньяном, заявил эксперт, указав, что за диалог также выступает лидер КНР Си Цзиньпин.

"Такой настрой лидеров стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона — ред.) означает, что воинственная позиция Трампа не пользуется международной поддержкой. Как известно, и американский истэблишмент без энтузиазма относится к перспективе эскалации конфликта с КНДР", — заявил Батюк.

Эксперт считает возможным, что в какой-то момент Трамп может прийти к выводу, что в его политических интересах постараться приглушить "пропагандистский шум" вокруг конфликта.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.