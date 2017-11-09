МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американец удивил пользователей Youtube реакцией, которая позволила ему спасти ребенка от падения с мостика. Видеозапись происшествия опубликовали на канале ViralHog.

Семейство отдыхало в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Супруга решила сфотографировать мужа с дочерью. Пока мужчина позировал, ребенок едва не сорвался с мостика, однако отец ловким движением руки подхватил дочь.

"Как отец трех дочерей я уверяю вас, ребенок ни на секунду не был в опасности. "Отцовский или материнский инстинкт" — суперсила, и лишь родители знают об этом. Хорошо, что это попало на камеру!" — написал в комментариях к ролику один из пользователей.

Впрочем, другие пользователи уверены, что шутить в подобной ситуации неуместно.

"Ха-ха-ха. Мой ребенок чуть не погиб, но я снял это на видео. Ха-ха-ха. О да", — заметил Tommy Klein, обратив внимание на то, что, поймав дочку, отец заулыбался, как ни в чем не бывало.

Многим запись и вовсе показалась постановочной. Пользователи недоумевают, как получилось видео, если изначально мужчина хотел сфотографироваться с ребенком.

"Мы с дочерью думали, что позируем для фото, но получилось памятное видео. Жена случайно переключила режим (камеры). Момент страшный, но, как вы видите, потом мы все посмеялись над этим", — отметил отец.