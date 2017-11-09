В Дананге открыли парк АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 9 ноя – РИА Новости. Парк АТЭС открыли в четверг во вьетнамском Дананге, где в пятницу и субботу пройдет саммит экономик объединения.

В торжественной церемонии приняли участие члены 21 делегации. Глава МИД Вьетнама Фам Бинь Мин отметил, что открытие парка является попыткой "расширить и углубить понимание АТЭС, объединить людей, усовершенствовать культурный обмен".

В парке представлены скульптуры, подаренные экономиками АТЭС. Так, Филиппины разместили скульптурную композицию "Единство в обществе", которая изображает семью с двумя детьми вокруг глобуса. Республика Корея подарила Данангу абстрактное "Начало: открытие нового динамизма". Статуя цветка Бунга Рая – подарок Малайзии. Россия украсила парк бюстом первого космонавта Юрия Гагарина скульптора Алексея Леонова.