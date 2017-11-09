МВФ рекомендовал властям Белоруссии ускорить проведение реформ

МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белорусским властям следует использовать период экономического роста для проведения углубленных и ускоренных реформ, заявил в четверг глава миссии МВФ Питер Долман.

"После двух лет рецессии в экономике Белоруссии наблюдается восстановление роста… Официальным органам настоятельно рекомендуется использовать нынешнее восстановление экономического роста и улучшение внешних условий для реализации углубленных и ускоренных институциональных и структурных реформ", — говорится в заявлении Долмана, распространенном представительством фонда.

Он отметил, что после падения реального ВВП на 6,4% нарастающим итогом за период 2015-16 годов в 2017 году экспертами МВФ ожидается рост реального ВВП в размере 1,7%. В среднесрочной перспективе темпы экономического роста повысятся примерно до 2%, причем рост будет ограничиваться негативными демографическими тенденциями, вялой конъюнктурой кредитного рынка и отставанием производительности и конкурентоспособности.

По словам Долмана, отмечаются возросшие факторы уязвимости, которые делают экономику Белоруссии восприимчивой к шокам.

Он отметил, что среди официальных органов растет признание того, что для модернизации экономики и повышения производительности необходимы более глубокие, пусть и постепенные реформы. Однако, подчеркнул Долман, "миссия рекомендует проведение реформ реального сектора более быстрыми темпами для повышения устойчивости экономики к шокам и улучшения перспектив роста и конкурентоспособности".

Он положительно оценил работу властей "по формированию более широкой поддержки реформ", но, по его словам, их медленные темпы несут риски.

Миссия МВФ, которая работает в стране с 26 октября по 10 ноября, рекомендует, по словам Долмана, углубить работу по устранению препятствий для роста частного сектора, развитию конкуренции, в том числе в сельскохозяйственном секторе, и по дальнейшей либерализации цен. Кроме того, эксперты советуют отменить целевой показатель по ежемесячной заработной плате и позволить предприятиям корректировать заработную плату в зависимости от производительности труда. Налог на социальное иждивенчество, по их мнению, следует отменить.

Миссия считает нужным скорректировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, снижать затраты, достичь уровня полного возмещения затрат в течение двух лет.