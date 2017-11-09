Экс-телеведущая в США заявила, что Кевин Спейси приставал к ее сыну

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Экс-ведущая новостной программы на американском телевидении Хизер Унру обвинила американского актера Кевина Спейси в том, что он на вечеринке в 2016 году домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет, сообщил журнал Hollywood Reporter.

В июле 2016 года сын журналистки встретился со Спейси в ресторане Нантакета, сообщила Унру на пресс-конференции. Ее сын еще не достиг возраста, позволяющего употреблять алкоголь, но скрыл от Спейси свой истинный возраст, и актер стал приносить ему выпивку.

"Мой сын находился под впечатлением от встречи со знаменитостью, 18-летний гетеросексуальный молодой парень не имел и понятия, что известный актер был предполагаемым сексуальным маньяком, а он сам вот-вот мог стать его следующей жертвой. Когда мой сын опьянел, Спейси совершил преступление сексуального характера", — заявила она. Женщина добавила, что на прошлой неделе подала заявление в полицию.

Унру утверждает, что Спейси приставал к ее сыну, юноша пытался отстраниться, но запаниковал и ничего не смог сделать. В свою очередь Спейси настаивал, чтобы после этого они вместе пошли на закрытую вечеринку и выпили еще. Юноша поднялся, чтобы отойти в ванную комнату, у бара к нему обратился незнакомец и сказал бежать. После этого сын журналистки ушел с вечеринки.

На пресс-конференции юноша не присутствовал. Хизер Унру объяснила свое решение предать дело огласке тем, что в стране произошли изменения в отношении к жертвам сексуального насилия. "Климат в нашей стране меняется. Есть подвижки. Меньше возложения вины на жертву. Храбрости мне придали жертвы Харви Вайнштейна. Потрясающе смелые женщины", — добавила она.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.