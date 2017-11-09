В Киргизии денонсировали соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС

БИШКЕК, 9 ноя — РИА Новости. Парламент Киргизии в четверг в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Киргизии, но за 15 дней до вступления в должность нового киргизского президента Сооронбая Жээнбекова, который в интервью РИА Новости заявил, что проблемы в отношениях с Казахстаном будут вскоре улажены.

Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривает предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз". Законопроект о денонсации соглашения был направлен в парламент кабмином Киргизии 20 октября после дипломатического скандала между странами, который произошел в сентябре.

Как сообщил во время заседания палаты заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента) Абдывахап Нурбаев, договоренность об оказании Казахстаном технической помощи в 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС была достигнута президентами двух стран в 2014 году. Средства предполагалось направить на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и другие крупные мероприятия.

"В августе текущего года был подписан между сторонами детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызской Республике на сумму 41 миллион долларов. В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования", — отметил он. Однако в связи с тем, что "до настоящего времени вышеуказанная помощь не предоставлена киргизской стороне", парламент решил расторгнуть соглашение, ссылаясь на статьи Венской конвенции.

В результате за денонсацию соглашения в третьем и окончательном чтении проголосовали 105 депутатов 120-местного парламента.

В сентябре после дипломатического скандала, вызванного встречей главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым, киргизский лидер Алмазбек Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

На границе со стороны Киргизии скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-киргизской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений.

В начале ноября на Совете глав правительств СНГ премьер-министр Киргизии Сапар Исаков пообещал, что республика поднимет в ВТО вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана. Казахстанский премьер Бакитжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Жээнбеков, вступающий в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.