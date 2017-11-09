Протестующие ворвались в здание киевской администрации

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Протестующие, которые требуют возобновления замороженной стройки жилья в Киеве, в четверг ворвались в здание киевской городской администрации, сообщает украинский телеканала "Прямой".

"В Киевскую городскую государственную администрацию ворвалось около 100 протестующих с требованием возобновить (замороженное — ред.) строительство," — сообщается на сайте телеканала со ссылкой на корреспондента на месте событий.

По данным телеканала, люди вложили средства в строительство, однако компания заморозила стройку. Сообщается, что жилье, в которое люди вложили средства, заморожено уже более двух лет.