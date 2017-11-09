Слуцкий назвал "охотой на ведьм" кампанию США против российских СМИ

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Если сенат США примет закон, направленный против "российского государственного контента" в американских телесетях, России придется задуматься над адекватными ответными мерами, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

"Конечно, это очередное проявление двойных стандартов и попрание свободы слова, которое ничего не имеет общего с отстаиванием демократических ценностей. Если предложения сенаторов найдут воплощение в американской действительности, России придется задуматься над адекватными ответными мерами", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий назвал это очередным проявлением борьбы с инакомыслием.

"Это очередное проявление борьбы с инакомыслием, которая сейчас активно проводится в рамках развернутой в США, не побоюсь этого слова, "охоте на ведьм". По-видимому, американские конгрессмены опасаются, что до рядового избирателя в США может дойти иная точка зрения, отличная от навязанной им представителями американского мейнстрима. И это точка зрения будет отражать правдивую, а не искаженную реальность", — подчеркнул он.