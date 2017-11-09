Киев назначил нового командующего силами военной операции в Донбассе

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Назначен новый командующий силами военной операции Киева в Донбассе, им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины, заявил интернет-изданию Liga.net официальный представитель минобороны страны по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

На вопрос, с чем связано назначение Забродского, он ответил, что это "плановая ротация".

Ранее должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

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