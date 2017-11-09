Суд арестовал второго участника смертельного ДТП в Харькове

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей второму участнику смертельного ДТП в Харькове, водителю внедорожника Volkswagen Геннадию Дронову, сообщила в четверг прокуратура Харьковской области в Twitter.

Внедорожник Lexus 18 октября въехал в группу людей в Харькове. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Девушке-водителю Алене Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, правоохранители подозревают второго участника ДТП, водителя внедорожника Volkswagen Геннадия Дронова, в нарушении ПДД.

"По требованию прокуратуры cуд взял под стражу водителя Volkswagen",- сообщила прокуратура.

В ведомстве ранее сообщали, что Дронов не принимал участия в следственном эксперименте, так как находился в больнице.