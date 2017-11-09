В "Блоке Порошенко" выступили против разрыва дипотношений с Россией

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Большая часть крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" не поддержит правку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которой предлагается разорвать дипотношения с РФ, заявил в четверг замглавы фракции, народный депутат Алексей Гончаренко.

Накануне депутат от БПП Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"Я понимаю все эмоции, да, это страна-агрессор. Но нужно быть умным, потому что побеждает умный, а не тот, кто на эмоциях. У нас очень демократическая фракция, но вы увидите, что эту правку в целом не поддерживает фракция "Блока Петра Порошенко", — сказал Гончаренко журналистам, его выступление транслировал телеканал "112 Украина".

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.