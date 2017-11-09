Украинские энергетики хотят обесточить станцию, подающую воду в ЛНР

Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017

Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Украинская компания "Луганское энергетическое объединение" намерено отключить Западную фильтровальную станцию, которая подает воду в основном на неподконтрольную Киеву территорию, заявил гендиректор компании Владимир Грицай в интервью украинскому "Общественному радио".

По его словам, предприятие уже давно ждет от "Укрэнерго" разрешения на отключения.

"Мы на протяжении года обращаемся в данную инстанцию, но разрешения мы не получаем. Сегодня по данному объекту долг 157 миллионов гривен (5,9 миллиона долларов. — Прим. ред.). Я напоминаю, что 90% воды поступает на неподконтрольную Украине территорию", — рассказал Грицай.

От работы Западной фильтровальной станции зависит водоснабжение Первомайска, Брянки, Кировска и других городов и поселков на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Грицай напомнил, что 6 ноября "Луганское энергетическое объединение" уже отключило Петровскую насосную станцию, которая обеспечивает водой Луганск и населенные пунктов вблизи него.

Власти ЛНР заявили, задолженности за воду перед украинским поставщиком у них нет. Также они заверили, что без воды населенные пункты не останутся, хотя отключение Петровской станции частично повлияет на водообеспечение самопровозглашенной республики.

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