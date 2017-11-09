Железняк назвал "сдерживание России" в Европе новой угрозой безопасности

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Финансирование США антироссийской кампании в Европе является очевидной угрозой безопасности РФ, Москва будет адекватно реагировать на это, считает заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее стало известно, что военный бюджет США предусматривает 4,6 миллиарда долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе. "Сдерживание России" впервые стало статьей американского военного бюджета в 2015 финансовом году, тогда на это потратили около 1 миллиарда долларов, а в 2016 финансовом году — около 790 миллионов долларов. Инициатива включает усиление военного присутствия США в Европе, расширение программы учений, укрепление инфраструктуры, расширение партнерских связей.

"Намерение потратить 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе свидетельствует о том, что американские русофобы не собираются снижать градус конфронтации между нашими странами и продолжат оказывать давление на западноевропейских партнеров, в том числе путем гонки вооружений, антироссийской пропаганды, кибервойны и расширения НАТО на восток", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, так называемое "противодействие" России военно-промышленное лобби США "использует в качестве запугивания собственного народа выдуманной российской агрессией, чтобы под эту статью заложить в бюджет как можно больше средств на закупку вооружений", а также оправдать финансирование Киева.

"Выделение Украине средств на "летальное оборонительное вооружение" демонстрирует истинные цели США в этом регионе, противоречит принципам минских соглашений, станет грубейшей провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе", — считает Железняк.

Депутат подчеркнул, что американские политики обязаны отдавать себе отчет в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Киева против собственного народа и массовые убийства мирных жителей.

"Что касается намерения США выделить средства Литве, Латвии и Эстонии для отражения фейковой "российской агрессии", то, видимо, после этой американской "помощи" от наших балтийских соседей можно ожидать увеличения контингента НАТО, выпуска очередных антироссийских брошюр-страшилок с советами по спасению от захватчиков и новых громких русофобских выступлений с европейских трибун", — заявил он.

Железняк подчеркнул, что это — очевидная угроза для Москвы. "Намерение продолжить финансирование антироссийской кампании в Европе и выделение средств на "военную помощь" соседней Украине являются очевидной угрозой безопасности России. Агрессивные шаги США вызывают серьезную озабоченность. Убежден, что наша страна будет адекватно реагировать на ситуацию, в том числе учтет данный факт в работе со странами в нормандском формате", — заключил парламентарий.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.