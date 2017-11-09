Разработчик Pokemon Go выпустит игру по вселенной "Гарри Поттера"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Студия Niantic Labs, разработавшая всемирно известное мобильное приложение Pokemon Go, выпустит аналогичную игру по вселенной "Гарри Поттера", говорится в заявлении компании.

Pokemon Go — популярное бесплатное приложение для мобильных устройств, в котором пользователи, открывшие доступ к своему местоположению, перемещаются в реальном мире и "ловят" виртуальных существ. Приложение было запущено в июле 2016 года студией Niantic Labs.

Новая игра получила название "Гарри Поттер: волшебники, объединяйтесь" (Harry Potter: Wizards Unite). Ее разработкой студия занимается совместно с компанией Warner Bros. Interactive.

"В игре "Гарри Поттер: волшебники, объединяйтесь" мечтавшие в реальной жизни стать волшебниками, наконец, получат возможность узнать магический мир Джоан Роулинг. Пользователи изучат заклинания, исследуют свои настоящие районы и города, чтобы встретиться и сразиться с легендарными чудовищами, а также совместно с другими пользователями разбить сильных врагов", — говорится в заявлении компании.

Точной даты выхода игры разработчик не назвал, однако по данным СМИ, игра станет доступна пользователям в 2018 году.