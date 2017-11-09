Осужденному на 11 пожизненных сроков террористу в Греции дали отпуск

АФИНЫ, 9 ноя — РИА Новости. Главарь террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас, осужденный 15 лет назад на 11 пожизненных сроков, получил свой первый отпуск и в четверг утром на два дня выйдет из тюрьмы, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Куфонтинас отбывает срок в тюрьме особо строгого режима Коридаллос. Он попросил двухдневный отпуск у совета тюрьмы. Тюремный совет, в который входит прокурор, рассмотрел его просьбу и счел ее приемлемой.

"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек. В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов — пять сотрудников американской дипмиссии.

"Отпуск террориста" вызвал резкую критику со стороны оппозиции. Ее представители напоминают, что в январе 2014 года не вернулся из рождественского отпуска другой заключенный по делу "17 ноября" — Христодулос Ксирос, осужденный на шесть пожизненных сроков и 25 лет каторги за участие в 33 терактах и шести убийствах. Он был арестован год спустя, в начале января 2015 года. На его явочной квартире было изъято 150 килограммов взрывчатки, гранатомет, восемь автоматов Калашникова, три пистолета, более 70 самодельных взрывных устройств.

Бывшая министр иностранных дел Греции, экс-мэр Афин Дора Бакоянни, мужа которой, журналиста Павлоса Бакоянниса, убили террористы из "17 ноября", заявила, что была ошеломлена решением дать отпуск Куфонтинасу.

"Как возможно дать отпуск главному стрелку "17 ноября"? Куфонтинас вернется завтра в Афины свободным? Кто даст нам гарантии, если он будет два дня на свободе?" – написала Бакоянни в своем микроблоге в Twitter. Она потребовала от "болтунов из правительства" высказать их позицию.

Родной брат Бакоянни, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис назвал немыслимым предоставление какого-либо отпуска Куфонтинасу. "Не только из-за его мерзких действий против демократии, но и потому, что он не высказал ни малейшего раскаяния и остается идеологическим лидером нового поколения террористов", — написал Мицотакис в своем аккаунте в Twitter.

В ответ сын Куфонтинаса Гектор назвал решение об отпуске законным и обвинил Мицотакиса в попытке вмешаться в правосудие.