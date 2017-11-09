США, Греция и Германия проведут совместные военные учения на Крите

АФИНЫ, 9 ноя — РИА Новости. Военнослужащие США, Греции и Германии проведут 9 ноября совместные военные учения Artemis Strike на полигоне на Крите, следить за ними прибыл командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бег Ходжес, сообщил американский посол в Афинах Джеффри Пайетт.

"9 ноября мы проведем совместные учения на Крите с греческими и немецкими вооруженными силами. Именно это и есть НАТО: искренние обязательства всех союзников сражаться вместе, сотрудничать", — сказал Пайетт в интервью газете "Прото тема"

В своем аккаунте в Twitter американский посол написал, что на учения Artemis Strike направился командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бег Ходжес. Перед поездкой на Крит он посетил Афины.

На Крите пройдет заключительный этап учений, которые проходят с 31 октября. Учения с ракетными стрельбами направлены на повышение возможностей противовоздушной обороны на основе интеграции возможностей союзников, сообщила перед началом учений армия США.

По оценке Пайетта, сейчас отношения США и Греции находятся в наилучшем состоянии. В частности, идет повседневное сотрудничество между греческими и американскими военными, две недели назад в Александруполисе береговая охрана, портовые власти и министерство обороны Греции помогли с возвращением в Соединенные Штаты вертолетов Blackhawk после длительного периода пребывания в Румынии. Тогда же впервые за многие годы прошли учения по заправке топливом самолетов греческих ВВС над Эгейским морем, сообщил Пайетт.