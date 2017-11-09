Китай и США договорились усиливать сотрудничество по кибербезопасности

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и договорились усиливать контакты в военной сфере, в области кибербезопасности, бизнеса, борьбы с наркотрафиком.

"Мы согласились расширить диалог между нашими военными на различных уровнях… Также мы договорились усиливать сотрудничество в области правоохранительных органов и кибербезопасности, стороны продолжат выполнять достигнутый в 2015 году консенсус по расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности", — заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, стороны также "углубят взаимодействие в борьбе с наркотрафиком".

Помимо этого он подчеркнул, что у двух стран есть больше областей, представляющих общий интерес, чем противоречий, больше сфер для сотрудничества, чем для конкуренции.

"Наши страны могут иметь различные взгляды и противоречия по некоторым вопросам, и это естественно. Главное – в надлежащей манере их разрешать. Между нашими странами есть куда больше общих интересов, чем различий, важно уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, уважать выбранный другой стороной путь развития", — отметил председатель КНР.