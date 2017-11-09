ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. И.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс не подтверждает сообщения о якобы поставках Россией оружия движению "Талибан"*.
Публично США не предъявляли доказательств о поддержке Россией движения талибов. При этом в американской администрации нет единого мнения на этот счет. Так, в августе госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан", однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому "Талибану" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.
*Террористическая организация, запрещена в России