ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. И.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс не подтверждает сообщения о якобы поставках Россией оружия движению "Талибан"*.

"Нет ничего, что я могла бы подтвердить на этот счет…, идет ли поток оружия "Талибану", — сказала она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес РФ по поставкам оружия движению.

Публично США не предъявляли доказательств о поддержке Россией движения талибов. При этом в американской администрации нет единого мнения на этот счет. Так, в августе госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан", однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД России ранее назвал обвинения РФ в поставке оружия талибам "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому "Талибану" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.

*Террористическая организация, запрещена в России