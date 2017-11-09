В США выступили против легитимизации "Талибана"* в борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Единственный способ разгромить "Исламское государство"* в Афганистане – это победить радикальное движение "Талибан"*, заявила в интервью РИА Новости и.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс.

"Я не считаю, что легитимизация военных "Талибана"* в качестве силы, которая борется против ИГ*, помогает. Чтобы победить ИГ*, нам нужно работать с правительством национального единства, нам нужно работать с легитимным правительством Афганистана, чтобы повысить их мощь для борьбы (с ИГ*)", — сказала американский дипломат.

По ее словам, в настоящее время в Афганистане находятся 2 тысячи американских военных, цель которых — противодействие терроризму в Афганистане.

Уэллс отметила, что борьба с ИГ* крайне важна для США, и Вашингтон очень серьезно к этому относится.

"Но поскольку ИГ* в Афганистане — это в действительности бывший пакистанский "Талибан"*, то единственный путь для победы над ИГ* – это победить "Талибан"*, разрешить эту центральную проблему", — сказала собеседница агентства.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон рассчитывает на прекращение Пакистаном поддержки движения "Талибан"*. По его словам, позиция США по отношению к Пакистану будет зависеть, в частности, от того, предпринимает ли его правительство шаги, которые в Вашингтоне считают "необходимыми для создания возможностей по восстановлению мира в Афганистане и стабильного будущего в самом Пакистане".

* Террористическая организация, запрещенная в России