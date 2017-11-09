Украинские силовики выпустили по ДНР более 160 мин за сутки

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 160 мин за минувшие сутки, заявили журналистам в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что за сутки силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов республики.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись четыре раза, выпущено семь мин, калибром 82 миллиметра — десять раз, выпущено 127 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на мариупольском направлении украинские силовики выпустили 28 мин калибрами 82 и 120 миллиметров. Также огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия и бронетехники.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 676 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.