В Пакистане нашли мальчика, способного поворачивать голову на 180 градусов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мухаммед Самир из пакистанского города Карачи может поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук. Об этом сообщает Daily Pakistan.

По утверждению 14-летнего подростка, эта способность — не врожденный порок, а результат долгих тренировок. По признанию Самира, когда ему было шесть лет, он увидел актера в голливудском фильме ужасов, который поворачивал голову подобным образом, после этого он начал регулярно упражняться и через несколько месяцев достиг своей цели.

Мать Самира пыталась запретить ему подобные упражнения. "Но со временем она поняла, что это божий дар", — сказал сам подросток.

Мальчик бросил школу и присоединился к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье после того, как его отец заболел.