Apple предложила ФБР помощь во взломе телефона "техасского стрелка"

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь по делу Девина Келли, расстрелявшего на прошлых выходных 25 человек в Техасе, говорится в заявлении компании.

"Наша компания немедленно связалась с ФБР после того, как узнала с их пресс-конференции во вторник, что следователи пытаются получить доступ к мобильному телефону. Мы предложили помощь и сказали, что ускорим наш ответ по всем юридическим запросам, которые они (ФБР — ред.) нам отправят", — отмечает компания.

При этом компания не заявила Apple напрямую, что предоставит ФБР доступ к содержимому телефона.

В минувшее воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио погибли 25 человек и около 20 были ранены. Стрелявший, 26-летний Девин Келли, был вооружен полуавтоматическим оружием. Келли покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.

В 2016 году Apple отказалась помочь властям в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов, убившему 14 человек в Сан-Бернардино (Калифорния) в декабре 2015 года.

Apple отказалась помочь властям получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы.

Власти пытались добиться помощи компании в расшифровке данных с iPhone террориста через суд, но после того, как ФБР сумело взломать этот iPhone без помощи Apple, иск отозвали. Сообщалось, что ФБР потратило на это более 1,3 миллиона долларов.