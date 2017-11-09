Apple предложила ФБР помощь во взломе телефона "техасского стрелка"

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь по делу Девина Келли, расстрелявшего на прошлых выходных 25 человек в Техасе, говорится в заявлении компании.
"Наша компания немедленно связалась с ФБР после того, как узнала с их пресс-конференции во вторник, что следователи пытаются получить доступ к мобильному телефону. Мы предложили помощь и сказали, что ускорим наш ответ по всем юридическим запросам, которые они (ФБР — ред.) нам отправят", — отмечает компания.
При этом компания не заявила Apple напрямую, что предоставит ФБР доступ к содержимому телефона.
В минувшее воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио погибли 25 человек и около 20 были ранены. Стрелявший, 26-летний Девин Келли, был вооружен полуавтоматическим оружием. Келли покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.
В 2016 году Apple отказалась помочь властям в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов, убившему 14 человек в Сан-Бернардино (Калифорния) в декабре 2015 года.
Apple отказалась помочь властям получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы.
Власти пытались добиться помощи компании в расшифровке данных с iPhone террориста через суд, но после того, как ФБР сумело взломать этот iPhone без помощи Apple, иск отозвали. Сообщалось, что ФБР потратило на это более 1,3 миллиона долларов.
В воскресенье, 5 ноября, США потряс очередной случай массовой стрельбы. В результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек.
Возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио, одетый во все черное мужчина открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR.
Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.
На выходе из церкви стрелявший столкнулся с местным жителем, также вооруженным винтовкой. После перестрелки мужчина бросил оружие и скрылся на машине.
Впоследствии стрелявшего обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился.
СМИ сообщили, что предполагаемого техасского стрелка зовут Девин Келли, в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации.
В ВВС рассказали, что подозреваемого в стрельбе в баптистской церкви судили военным судом в связи с предполагаемым нападением на жену и ребенка.
Девин Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы, его уволили из ВВС за недостойное поведение. В 2014 году он вышел на свободу.
В память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе американский президент распорядился на четыре дня приспустить государственные флаги США.
Трамп также передал пострадавшим и родственникам погибших свои соболезнования и пообещал федеральную поддержку Техасу при расследовании этой трагедии.