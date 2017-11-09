ООН предупредила об угрозе в Йемене самого страшного голода за десятилетия

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемен будет находиться перед угрозой голода, "самого страшного за последние несколько десятилетий", до тех пор, пока коалиция под руководством Саудовской Аравии не снимет блокаду и не восстановит поставки гуманитарной помощи в регион.

"До тех пор, пока эти меры не будут отменены… в Йемене будет голод. Это будет не такой голод, который стоил жизни 250 тысячам человек в Сомали в 2011 году. Это будет самый страшный голод в мире за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек", — сказал он, выступая перед журналистами в ООН.

Заместитель генсека ООН призвал предпринять пять шагов, чтобы не допустить усугубления ситуации, среди которых "немедленное восстановление гуманитарного и коммерческого доступа ко всем морским портам, в особенности для продовольствия, топлива, медицины и других товаров".

В понедельник командование арабской коалиции заявило, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами-хуситами. Коалиция объяснила решение закрыть порты тем, что действующий порядок контроля в них позволил хуситам получить баллистические ракеты. В среду коалиция сняла введенный ранее запрет на работу крупнейшего йеменского порта Аден.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года и привела к тяжелой гуманитарной ситуации для большей части населения. Арабская коалиция действует в войне на стороне властей Йемена против повстанцев. В ООН ранее выразили обеспокоенность ситуацией с закрытием портов Йемена, которая приводит к блокированию доступа гуманитарной помощи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это приводит к угрозе голода.