Все лидеры стран ОДКБ подтвердили участие в саммите в Минске

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Все лидеры организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили свое участие в саммите в Минске 30 ноября, заявил РИА Новости временный поверенный в делах Белоруссии в США Павел Шидловский.

Он отметил, что саммит планируется 30 ноября. "Все главы государств подтвердили свое участие", — сказал он. В настоящее время Белоруссия является страной-председателем ОДКБ.

По его словам, "ОДКБ стала одной из наиболее эффективных организаций в Евразии". "Все государства действует как единое целое, демонстрируя солидарность", — заявил Шидловский, выступая в посольстве РФ в Вашингтоне на приеме по случаю 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летия создания ОДКБ.

ОДКБ — международная региональная организация, целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита независимости и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении этих целей государства-члены отдают политическим средствам".

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. Высшим органом Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает генерального секретаря.