На Кубе раскритиковали новые санкции со стороны США

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Новые санкции против Кубы, объявленные администрацией США, нанесут вред как экономике острова, так и американским гражданам, считает директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Хосефина Видаль.

О том, что США ужесточают санкции в отношении Кубы, сообщило в среду американское министерство финансов. По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября. Как указывается в документе, основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений.

"Эти меры нанесут ущерб кубинской экономике и ее государственному и негосударственному секторам. Также они ударят по американским гражданам, чье право путешествовать на Кубу, единственную страну мира, которую они не могут посещать свободно, будет еще больше ограничено", — отмечается в заявлении Видаль, распространенном кубинским МИД.

По мнению представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа. "Это ударит и по американским предпринимателям, которые потеряют интересные возможности для ведения бизнеса на Кубе", — отмечается в заявлении Видаль.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.