Курц не разделяет позицию посетивших "Форум друзей Крыма" депутатов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии, лидер Народной партии (OEVP) Себастьян Курц заявил, что не разделяет позиции депутатов Австрийской партии свободы (FPOE), которые посетили "Форум друзей Крыма" в Ялте, пишет издание Kurier.

Ранее в Ялте в Ливадийском дворце в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма" была учреждена Международная ассоциация "Друзей Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В конференции приняли участие делегации из более чем 30 стран. По информации австрийских СМИ, в мероприятии приняли участие парламентарий от FPOE Ханс-Йорг Йеневайн и вице-мэр Линца Летлеф Виммер.

В разговоре с журналистами после партийного заседания в среду Курц заявил, что придерживается "совершенного другого мнения", нежели депутаты FPOE. Он также добавил, что считает присоединение Крыма к РФ "нарушением международного права".

Ранее генеральный секретарь FPOE Герберт Кикль заявил, что визит депутатов в Крым не носил официального характера.

FPOE последовательно выступает за немедленное снятие с РФ санкций, введенных ЕС после присоединения Крыма. В настоящее время представители партии, занявшей третье место на досрочных парламентских выборах, проводят переговоры по приглашению лидеров голосования, Народной партии Австрии (OEVP), для формирования коалиционного правительства в республике.

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