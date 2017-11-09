Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Расстрелявший 26 человек в церкви в Техасе Девин Келли смог получить оружие из-за бюрократической халатности, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Он солгал в заявлении. У него была история психической болезни. Имели место провалы в бюрократии. Мы узнаем, почему об этой информации не сообщали в 2012 году, и мы работаем с лидерами конгресса, чтобы это больше никогда не повторилось", — сказал во время визита в баптистскую церковь в Техасе, где произошла стрельба.

Более 25 погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Девин Келли расстреливал людей из полуавтоматического оружия. Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.

Келли купил полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 в апреле 2016 года в Техасе. К тому моменту он был с порицанием уволен из ВВС США и отдан под трибунал по обвинению в насилии над женой и пасынком, а также в том, что он угрожал членам семьи заряженным оружием.

Кроме того, в 2012 году Келли находился в психиатрической больнице. Несмотря на соответствующий закон, ни криминальная история, ни психическая болезнь не помешали ему купить оружие. ВВС США проводит расследование относительно того, каким образом эта информация не оказалась в федеральной базе данных, по которой проверяют кандидатов на приобретение оружия.