Стрельбу в Техасе расследуют более ста агентов ФБР

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Более сотни агентов ФБР расследуют стрельбу в Техасе, в результате которой погибли 26 человек, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По словам Пенса, которого цитирует пресс-пул Белого дома, агентов ФБР уже задействовано "более 100". Пенс рассказал об этом во время визита в баптистскую церковь в Техасе, где произошла стрельба.

"Я как вице-президент нахожусь здесь для того, чтобы обеспечить, чтобы (для расследования) были задействованы все ресурсы, которыми располагают США", — заявил Пенс. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Более 25 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. 26-летний Девин Келли расстреливал людей из полуавтоматического оружия. Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.