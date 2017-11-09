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В мире

Читатели британских СМИ высмеяли сюжет про "марсианина Бориску" из России

04:0009.11.2017
(обновлено: 04:08 09.11.2017)
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© Flickr / European Space AgencyУчастник эксперимента по имитации миссии на Марс. Архивное фотоУчастник эксперимента по имитации миссии на Марс. Архивное фото
© Flickr / European Space Agency

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сразу несколько крупных британских изданий, среди которых Daily Mail, Metro и Sun, написали про 21-летнего жителя Волгограда, названного "Бориской Киприяновичем", который утверждает, что жил на Марсе до своего "перерождения на Земле". Многие читатели высмеяли сюжет.

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Таблоиды опубликовали рассказ молодого человека, согласно которому на Марсе проживала развитая цивилизация существ, перестававших стареть в 35 лет, отличавшихся высоким ростом и способных посещать далекие галактики. Почти все они, по уверению Киприяновича, погибли в результате ядерной войны, однако некоторым марсианам со сверхспособностями, в том числе ему, удалось переродиться на Земле.

Машина дистанционного разминирования Листва. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Молодой человек заявляет, что марсиане общались с древними египтянами, а за ухом статуи сфинкса в Гизе находится секретный механизм, который может кардинально изменить жизнь на Земле.

Некоторые пользователи встретили материалы о рассказах молодого россиянина с заметным скептицизмом.

"Забудьте про поиски жизни на Марсе. Кто-нибудь видел признаки разумной жизни в редакции Daily Mail?" — иронизирует Nikita.

"Пока нет. Веду поиски уже несколько лет", — отвечает ему Barbieworld2000.

Российские болельщицы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Если они перестают стареть в 35 и являются бессмертными, то как они возрождаются на Земле. Боже, что за ерунду вы публикуете", — возмущается Tracy Lockett.

"Для марсианина он выглядит подозрительно похожим на русского", — отмечает northerngreywolf.

"Пожалуйста, держите его подальше от автоматического оружия и острых ножей", — пишет Doko Ramba.

Некоторые комментаторы допустили, что в словах мужчины может быть доля правды.

"Мы не можем сказать наверняка, правда это или нет. Просто потому что мы не до конца понимаем то, что он говорит, не значит, что он говорит неправду. Пожалуйста, проверьте, что там за ухом", — защищает героя материалов No George Clooney.

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"Было бы очень высокомерно для людей думать, что они одни во Вселенной. Однажды это будет доказано. Но они точно буду избегать нашу планету, так как они разумные и не такие жестокие как люди", — пишет LIBRA SUN.

"Пирамиды выстроены в линию и указывают на Марс, так что он может быть прав! Даже есть свидетельства тому, что древние египтяне изобрели электричество", — уверена Natalie.

"Я понимаю, что он несет чепуху. Но в то же время я хочу, чтобы то, что он говорит, оказалось правдой", — пишет Amanda.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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гамбит
"...Кто-нибудь видел признаки разумной жизни в редакции Daily Mail?..."

спасибо, поржал))))
04:04
09.11.2017
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