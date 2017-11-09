В США демократы расследуют "российское вмешательство в выборы в ЕС"

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Демократы в комитете сената США по иностранным делам ведут расследование "злонамеренного влияния РФ в мире", включая предполагаемое вмешательство в выборы в Европе, говорится в заявлении представителя демократов, которое цитирует издание Daily Beast.

Издание цитирует представителя сенатора Бена Кардина, по словам которого, демократы готовят собственный доклад без участия республиканцев. Представитель главы комитета, республиканца Боба Коркера, сказал, что демократы пока не делились с республиканцами результатами своего расследования.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.