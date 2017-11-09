ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США прекращают с 9 ноября программу предоставления статуса беженца несовершеннолетним гражданам Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, сообщил в заявлении госдепартамент.

Уже поданные заявки будут рассмотрены, требования по ним не меняются, уточнил госдепартамент.

Программа действует с 1 декабря 2014 года, о ее начале объявила администрация Барака Обамы. Программа позволяет подавать заявку на статус беженца несовершеннолетним гражданам трех стран, которые уже находятся в США без законного разрешения на въезд. В 2016 году программа была расширена на родителей и опекунов детей, а также на женатых нелегалов до 21 года.

США на протяжении ряда лет борются с нелегальной миграцией из ряда центральноамериканских государств. Правозащитные организации критиковали американские власти за то, что они держат в заключении и депортируют детей, попавших в США без родителей.