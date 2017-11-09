МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции США предложило медиаконгломерату Time Warner продать телеканал CNN в качестве возможного условия одобрения властями сделки по слиянию с телекоммуникационным гигантом AT&T, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет о продаже компании Turner Broadcasting System, в состав которой входит CNN.

Еще одним условием заключения сделки, как сообщили источники, может стать продажа AT&T подразделения DIRECTV. Однако отмечается, что министерство пока не выдвигало официальных требований к компаниям.

Директор AT&T Джон Стивенс в среду заявил, что дата закрытия сделки "сейчас неясна". Ранее он сообщал, что закрытие сделки по приобретению ожидается в конце текущего года.

На прошлой неделе WSJ сообщила, что министерство юстиции США готовит иск против потенциальной покупки Time Warner Inc. компанией AT&T. По данным источников издания, подразделение министерства и компании обсуждают, какие условия сделки могут привести к ее одобрению со стороны американского правительства, при этом стороны еще далеки от соглашения.

Осенью прошлого года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Данная сумма включает в себя 85,4 миллиарда за приобретение Time Warner, а также долги компании, которые планировал взять на себя AT&T. Сделку уже одобрили Еврокомиссия (ЕК), правительства Мексики и Чили.