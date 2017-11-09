В США законодательно оформят запрет на применение продукции "Касперского"

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Запрет на использование продукции "Касперского" в Пентагоне оформят законодательно, говорится в согласованном проекте оборонного бюджета в сенате США на 2018 финансовый год.

В настоящий момент о запрете объявлено решением исполнительной власти США.

"(Законопроект — ред.) запрещает министерству обороны использовать программные платформы, разработанные "Лабораторией Касперского", из-за сообщений о том, что базирующаяся в Москве компания может быть уязвима для российского правительственного влияния. (Законопроект также — ред.) требует, чтобы министр обороны рассмотрел и сообщил о процедурах по удалению заподозренных продуктов и услуг из информационных сетей федерального правительства", — говорится в законопроекте, основные положения которого распространил профильный сенатский комитет.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.

Ранее газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на источники писали, что запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского" основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег. По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах компании некие хакерские инструменты, предположительно, похищенные российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США.

Источники газет заявляют, что в результате "российской операции" у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на домашнем компьютере, где был установлен антивирус российской компании. При этом источники допускают, что в руки "российских хакеров" могли попасть и другие секретные данные правительства США.

АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.